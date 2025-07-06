Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor ile ilgili Brezilya basını yeni bir iddia ortaya attı. Karabo Selebalo Phasha'nın haberine göre FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Lucas Ribeiro Costa için harekete geçildi. Fotomaç'ın haberine göre, 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, turnuvada Güney Afrika temsilcisi Sundowns formasıyla gösterdiği başarılı performansla öne çıktı. Sol ayağını etkili kullanan ve 10 numarada görev yapan Costa'nın, oyun kurucu kimliği ve teknik kapasitesiyle mest ettiği belirtiliyor. Geçen sezon 51 maçta forma giyen 1.81 boyundaki futbolcu, 21 gol ve 14 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Güney Afrika Süper Ligi'nde 16 golle krallık yarışında zirvede yer alan sambacının market değeri 2.5 milyon euro ve kulübü ile sözleşmesi 2028'de sona erecek.

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10 numaranın yanı sıra forvet arkası ve sağ kanatta da görev yapabilen Ribeiro'nun market değeri 2.5 milyon euro. Betway Premiership ekibi Sundowns ile 2028'e kadar sözleşmesi var. Ancak ayrılmaya sıcak bakıyor.