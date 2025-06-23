Trabzonspor'da Wooh geri sayım

Fransızlar, Trabzonspor'un Rennes'in savunma oyuncusu Wooh için yaptığı teklifi duyurdu. 1.91 boyundaki oyuncu için Fatih Tekke'nin ısrarcı olduğu yazıldı. İşte ayrıntılar...

Estoril'den sağ bek Wagner Pina'yı renklerine bağlayan Trabzonspor, transfer operasyonuna devam ediyor. Sırada Christopher Wooh var. Rennes forması giyen 23 yaşındaki stoper için Başkan Ertuğrul Doğan önceki gün Fransa'ya sefere çıkmıştı. Geçen sezon Fransa Ligue 1'de 20 maça (1531 dakika) çıkan Wooh'un 1 yıl sözleşmesi var ve market değeri 6 milyon euro. Fransa'nın L'Equipe gazetesi dün görüşmenin detaylarını yazdı. Habere göre Başkan Doğan, Wooh için 5 milyon euro önerdi ve görüşmeler devam ediyor. L'Equipe bu transferin yakın bir zamanda olumlu sonuçlanmasının sürpriz olmadığı da dile getirildi.

GÜÇLÜ VE ÇOK ETKİLİ BİR İSİM

1.91'LIK boyuna rağmen standart üstü atletizmi ve hızıyla öne çıkan Wooh için Trabzonspor'un teknik heyeti olumlu görüş belirtti. Sağ ayaklı olan Kamerunlu futbolcu, hava toplarındaki başarısı ve sert savunmasıyla tanınıyor. Christopher Wooh, modern futbolun gereklerine uygun olarak fiziksel güç ile dinamizmi birleştiren bir stoper profilidir. Genç yaşına rağmen ciddi potansiyele sahiptir ve özellikle Fransa altyapı sisteminde yetişmiş olması, teknik kapasitesini artırmıştır. Genç, güçlü, hava toplarında etkili, fiziksel teması seven ve geleceği parlak bir stoper olan Wooh, birkaç yıl içinde çok ciddi paralara satılabilir.

2022'DE TRANSFER EDİLDİ

Wooh, 18 Eylül 2001'de Fransa'nın Louvre şehrinde doğdu. Kamerun asıllı olan 1.91 boyundaki oyuncu, stoperde forma giyiyor. Nancy altyapısında futbola başlayan Wooh, daha sonra bedelsiz bir şekilde Lens'e transfer oldu. Eylül 2022'de 9 milyon euro'ya Rennes'e katıldı.

OYUN TARZI

Temaslı ve bire bir savunmaya dayalı oynar. Risk almayan, genellikle güvenli pas tercihleri yapan bir savunmacıdır. Rakip ceza sahasında etkili kafa vuruşlarıyla sürpriz skor katkısı yapabilir. Yanında lider bir savunmacı varsa (örneğin tecrübeli bir stoper), çok daha iyi performans verir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Hava Topu Hakimiyeti: 1.91'lik boyu ve iyi zamanlaması sayesinde savunmada ve hücumda hava toplarında etkili. n Top Kapma: Sert, fiziksel mücadelelerde başarılı. Özellikle bire birde topa doğru hamleler yapabiliyor. n Markaj Yeteneği: Rakip forveti takip ve fiziksel temas konusunda agresif ve yakın markajda başarılı. n Pozisyon Alma: Zaman zaman pozisyon hatası yapabiliyor. Tecrübe arttıkça gelişmesi mümkün. n Pas Kalitesi: Kısa paslarda isabetli ama uzun pas ve dikine oyun kurulumunda ortalama düzeyde. n Topla Çıkış: Ayağı fena değil ama baskı altında panik yapabiliyor. Oyun kurucu stoper değil. n Hız / Çeviklik: Boyuna göre çevik, açık alan savunmasında hızlı forvetlere karşı ayakta kalabiliyor. n Oyunu Okuma: Tehlikeyi sezip hamleye geçme konusunda gelişim göstermekte. Özellikle kesici rolüne uygun. n Agresiflik / Temaslı Oyun: Temaslı oyunu seven, mücadeleci bir savunmacı. Süper Lig için bu önemli bir artı.