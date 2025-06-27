Trabzonspor uzun süredir görüşme halinde olduğu Southampton ile Paul Onuachu konusunda anlaşmaya vardı.

Bordo mavililer böylelikle Pina'nın ardından 2. transferini de duyurmuş oldu.

Trabzonspor, Nijeryalı forveti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

İŞTE PAUL ONUACHU'NUN SÖZLERİ:

Merhaba Trabzonspor taraftarı. Beni özlediniz mi? Biliyorum, ben de sizi özledim. Geri döndüm. Daha iyi, daha hazır, daha güçlü. Goller atmaya hazırım. Henüz tamamlanmamış bir işimiz var. Bize her yer Trabzon" sözleriyle seslendi.