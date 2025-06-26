Bordo-mavililer, özellikle hücum hattında etkili takviyeler yapmak için yoğun mesai harcıyor. Önceki sezon kiralık oynadığı Trabzonspor'da 25 maçta 17 gol atan ve 4 de asist yapan Paul Onuachu'nun bonservisini almak isteyen Karadeniz devi, Southampton'a teklif sundu. Championship'e düşen İngiliz ekibine 5.5 milyon euro öneren Karadeniz devi, 8 milyon euro direnci ile karşılaştı. Pazarlıklar devam ediyor ancak Fırtına, yeni forvetler için de nabız yoklamaya başladı. Fotomaç'ın haberine göre, bunlardan birisi de Rafiu Durosinmi. Çekya takımı Viktoria Plzen'de forma giyen 1.92 boyundaki Nijeryalı forvet, geçtiğimiz sezon 22 maçta 9 gol, 4 asist üretti. Kulübü ile bir yıllık daha sözleşmesi olan 22 yaşındaki Rafiu Durosinmi'nin market değeri 7 milyon euro. Beşiktaş'ın da istediği futbolcu için nabız yoklanmaya başlandı.