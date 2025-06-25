Trabzonspor'da savunma hattına sürpriz bir isim gündeme geldi. Ada basınında yer alan haberlere göre bordo-mavililer'in Southampton'dan Onuachu'nun yanı sıra stoper Jan Bednarek'i de transfer etmek istediği iddia edildi. İşte detaylar...

Bordo-mavililerde savunma hattı için sürpriz bir isim öne çıktı. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Trabzonspor'un Southampton'dan Jan Bednarek'i transfer etmek istediği savunuldu. Fotomaç'ın haberine göre, 29 yaşındaki stoperin de bu transfere sıcak baktığı kaydedildi. Southampton'ın Championship'e düşmesinden dolayı görüşmelerin rahat geçebileceği ifade edildi.

2017 yazında Lech Poznan'dan 6 milyon Euro'luk bedelle Southampton'a transfer olan Jan Bednarek, 2022 yılında da kiralık olarak Aston Villa formasını giymişti. 29 yaşındaki Polonyalı stoperin Transfermarkt verilerine göre 9 milyon Euro değeri bulunuyor.

Bednarek'in İngiliz ekibi ile mevcut sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.