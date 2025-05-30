Trendyol Süper Lig'de sezonun son düdüğü yaklaşırken, 38. hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri ise Onvo Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak. İki ekip de sezonu galibiyetle tamamlayarak yeni sezona moralli girmek istiyor. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, inişli çıkışlı geçen sezona güzel bir veda etmek ve moral depolamak için sahaya çıkacak. 48 puanla 7. sırada yer alan Karadeniz temsilcisi, bu zorlu deplasmandan galip ayrılarak 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Ev sahibi Onvo Antalyaspor ise teknik direktör Emre Belözoğlu önderliğinde zorlu bir dönemi geride bıraktı. Peki, Onvo Antalyaspor–Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Onvo Antalyaspor-Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de sezonun son perdesi kapanıyor. 38. hafta mücadelesinde Onvo Antalyaspor, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. İki takım da bu sezonu galibiyetle noktalamak ve taraftarlarına güzel bir veda sunmak istiyor. Trabzonspor cephesinde işler son haftalarda pek de yolunda gitmedi. Türkiye Kupası finalinde hayal kırıklığı yaşayan bordo-mavililer, ligde de son dört maçını kazanamayarak üst sıralardan uzaklaştı. Fatih Tekke yönetimindeki Karadeniz ekibi, 35 maç sonunda topladığı 48 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Onvo Antalyaspor ise zorlu bir sezonu geride bırakıyor. Emre Belözoğlu'nun göreve gelişiyle ivme yakalayan Akdeniz temsilcisi, küme düşme hattından sıyrılarak ligde kalmayı garantiledi. Peki, Onvo Antalyaspor–Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ONVO ANTALYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak Onvo Antalyaspor-Trabzonspor maçı 30 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

ONVO ANTALYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak Onvo Antalyaspor-Trabzonspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Onvo Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Thalisson, Veysel, Abdurrahim, Kaluzinski, Petrusenko, Larsson, Safuri, Samudio, Gaich

Trabzonspor: Taha, Malheiro, Savic, Serdar, Mustafa, Okay, Lundstram, Ozan, Zubkov, Sikan, Banza

TRABZONSPOR'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde Galatasaray kaybeden, ligde de beklenmedik puan kayıpları yaşayan Trabzonspor, sezonun son maçında etkili bir oyun ortaya koymak istiyor. 3 puan alarak sezonu moralli bir şekilde kapatmayı hedefleyen Fatih Tekke'nin öğrencileri, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Bu sezon 35 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Fırtına 48 puanla 7. sırada bulunuyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 78. RANDEVU

İki takım arasındaki rekabet 2'nci ligde 1968 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 57'si Süper Lig, 12'si 2'nci Lig ve 8'i Türkiye Kupası olmak üzere 77 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 44, Antalyaspor'un 15 galibiyeti bulunurken 18 maç da beraberlikle tamamlandı. Süper Lig'deki 57 maçta Trabzonspor'un 33, Antalyaspor'un 10 galibiyeti bulunurken 14 maç da berabere sonuçlandı.

Öte yandan iki takımın sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma ev sahibi takımın 5-0 galibiyetiyle tamamlanmıştı. Bugün yapacağı son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak olan bordo-mavililer, maç saatini beklemeye geçecek.

TRABZONSPOR'DAN ANTALYASPOR'A ÜSTÜNLÜK

İki takım arasında Antalya'da oynanan 28 mücadelede bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor, 14 kez sahadan galip ayrılırken, ev sahibi Antalyaspor ise 8 maçta 3 puan aldı. 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

BORDO-MAVİLİLERDE ÖNEMLİ EKSİKLER

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu son maçında Antalyaspor deplasmanına konuk olmaya hazırlanan Trabzonspor'da 4 isim kadroda yer almadı. Karadeniz ekibinde Mendy, Cham ve Nwakaeme kart cezasından, Uğurcan Çakır da sakatlığından dolayı alınmadı.

TRABZONSPOR KAMP KADORSU BELLİ OLDU

Antalyaspor ile oynanacak maç için hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'da kamp kadrosu belli oldu. Önemli isimlerin yer almadığı kafilede şu futbolcuların olduğu açıklandı:

"Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Muhammetcan Aktaş, Arif Boşluk, Pedro Malheiro, Mustafa Eskihellaç, Ali Şahin Yılmaz, Stefan Savic, Taha Emre İnce, Arda Öztürk, Serdar Saatçı, John Lundstram, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Boran Başkan, Tim Jabol, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Denis Draguş, Danylo Sikan ve Simon Banza

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Onvo Antalyaspor-Trabzonspor maçının hakemi Ali Yılmaz oldu. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Cem Özbay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Reşat Onur Coşkunses üstlenecek.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda Direnç Tonusluoğlu yer alacak. AVAR'da ise Murat Altan görev yapacak.