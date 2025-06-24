TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor Christopher Wooh için Rennes ile anlaştı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavililerin son olarak Christopher Wooh için oyuncunun kulübü Rennes ile anlaştığı öğrenildi.

Trabzonspor'da yaz dönemi transfer hedeflerinden olan Christopher Wooh için kulübü Rennes ile anlaşma sağlandı. Transferin tamamlanması üzere Wooh'un kararı bekleniyor.

Bordo mavililerde Başkan Ertuğrul Doğan'ın görüşmelerde bizzat devreye girdiği ve Fransız ekibine oyuncu için 5 milyon Euro önerdiği iddia edilmişti. Fransız basınından L'Equipe ayrıca bu transferin yakın bir zamanda olumlu sonuçlanmasının sürpriz olmadığı da dile getirmişti.

2022'DE TRANSFER EDİLDİ

Wooh, 18 Eylül 2001'de Fransa'nın Louvre şehrinde doğdu. Kamerun asıllı olan 1.91 boyundaki oyuncu, stoperde forma giyiyor. Nancy altyapısında futbola başlayan Wooh, daha sonra bedelsiz bir şekilde Lens'e transfer oldu. Eylül 2022'de 9 milyon Euro'ya Rennes'e katıldı.