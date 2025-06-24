Trabzonspor'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Savunma hattına takviye yapacak olan bordo mavililer, İspanya La Liga ekibi Mallorca’da forma giyen 25 yaşındaki stoper Jose Copete’yi gündemine aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Sağ bek Pina'ya imza attıran Karadeniz devi, iki stoper transfer etmek istiyor. Fotomaç'ın haberine göre, bunlardan biri Rennes'ten Christopher Wooh. Diğeri ise La Liga ekibi Mallorca'da forma giyen Jose Copete.

1.90 boyundaki 25 yaşındaki stoper, bu sezon Mallorca formasıyla 27 resmi maçta süre aldı ve istikrarlı performansıyla dikkat çekti. Hava toplarındaki etkinliği, fiziksel gücü ve pozisyon bilgisiyle öne çıkan Copete'nin, Trabzonspor'un savunma hattına önemli katkı sağlayabileceği düşünülüyor. Karadeniz devinin, İspanyol futbolcunun kulübüyle temaslara başladığı ve transferi 2 milyon euro'ya sonuçlandırmak istediği öne sürüldü. Kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Copete'nin market değeri 3 milyon euro.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. FİZİKSEL GÜÇ VE BOY AVANTAJI

1.90 metrelik boyu sayesinde özellikle hava toplarında etkili. Süper Lig'de birçok takım hava toplarını yoğun kullandığından, bu özelliği stoper hattına denge katar.

2. SOL AYAKLI STOPER OLMASI

Sol ayaklı stoperler taktiksel olarak değerlidir. Sol stoper pozisyonunda doğal yerleşim sağlar, geriden oyun kurulumunda sağ-sol ayak dengesini güçlendirir. Trabzonspor'un mevcut sol stoperi Stefano Denswil'in sık sakatlanma geçmişi düşünülürse, doğrudan rekabetçi bir alternatif olabilir.

3. DİSİPLİNLİ VE DENGELİ OYUN

Sert ama gereksiz risk almayan bir savunmacı. 2023-24 sezonunda 25 maçta sadece 6-7 sarı kart gördü, kırmızı kart yok. Bu, soğukkanlılık ve doğru pozisyon alma becerisi ile açıklanabilir.