Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan; Uğurcan Çakır'ın geleceği hakkında konuşurken, Paul Onuachu ve Christopher Wooh'un transferleriyle ilgili son durumları da açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavili ekipte son olarak Başkan Ertuğrul Doğan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kadırga TV'ye konuşan Doğan, Uğurcan Çakır'ın geleceği hakkında konuşurken; Paul Onuachu ve Christopher Wooh'un transferleriyle ilgili son durumları da açıkladı.

İŞTE ERTUĞRUL DOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

"UĞURCAN'A TÜRKİYE'DEN GELEN BİR TEKLİF YOK"

"Daha önce söyledim. Tekrar söylüyorum. Uğurcan Çakır'a yurt dışından gelen ciddi bir transfer teklifi olursa yardımcı olacağımıza dair söz vermiştik. Bu sözümüz geçerli. Türkiye'den gelen resmi teklif yok. Uğurcan Çakır 'Ben ayrılmak istiyorum' demediği sürece bizimle olacak."

"ONUACHU'DA BİTMEK BİLMEYEN İSTEKLERİ VAR"

"Onuachu transferinde kulübünün bitmek bilmeyen istekleri var. Piyasada 8 milyon euro konuşuluyor. 8, 9, 10 bu rakamları ben vermem. Biz 5.5-6 milyon euro civarı teklif yaptık. Görüşmeler sürüyor."

"WOOH TRANSFERİNDE SONA GELDİK"

"Şu anda Fransa'dayım, uğraşıyorum. Boga ve Wooh ilgilendiğimiz oyuncular. Wooh transferinde sona geldik, yakın zamanda gelişme olur. Boga için 15 milyon Euro üzerinde beklenti var. Teklif verdik, beklemeye geçtik."