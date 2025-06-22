Trabzonspor, Rennes ile bir yıllık sözleşmesi kalan 1.91 boyundaki savunmacı girişimlere başladı. Bu transfer için başkan Ertuğrul Doğan, Fransa'ya gitti. TS SPOR HABERLERİ

Geçtiğiimiz sezon özellikle stoper hattında sıkıntılar yaşayan Trabzonspor, sorunu kökten çözmek istiyor. Bu nedenle transfer operasyonuna başlayan Karadeniz devinin kurmaylarının listesinde birçok isim var ancak biri öne çıkmış durumda: Christopher Wooh. Rennes forması giyen 23 yaşındaki Kamerunlu savunmacı, bu sezon Fransa Ligue 1'de 20 maça (1531 dakika) çıktı. Wooh'un 1 yıl sözleşmesi var ve market değeri 6 milyon euro. Fotomaç'ta yer alan habere göre başkan Ertuğrul Doğan dün Fransa'ya sefere çıktı ve 4 milyon euro teklif etti. Rennes ise 5 milyon euro talep ediyor. Bu konuda transfer görüşmelerinin devam ettiği, anlaşmanın çok yakın olduğu dile getiriliyor.

SERT BIR SAVUNMACI

1.91'LIK boyuna rağmen standart üstü atletizmi ve hızıyla öne çıkan Wooh için Trabzonspor'un teknik heyeti olumlu görüş belirtti. Sağ ayaklı olan Kamerunlu, hava toplarındaki başarısı ve sert savunmasıyla tanınıyor. Christopher Wooh, modern futbolun gereklerine uygun olarak fiziksel güç ile dinamizmi birleştiren bir stoper profilidir. Genç yaşına rağmen ciddi potansiyele sahiptir ve özellikle Fransa altyapı sisteminde yetişmiş olması, teknik kapasitesini artırmıştır. Genç, güçlü, hava toplarında etkili, fiziksel teması seven ve geleceği parlak bir stoper olan Wooh, birkaç yıl içinde çok ciddi paralara satılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Hava Topu Hakimiyeti: 1.91'lik boyu ve iyi zamanlaması sayesinde savunmada ve hücumda hava toplarında etkili. n Top Kapma: Sert, fiziksel mücadelelerde başarılı. Özellikle bire birde topa doğru hamleler yapabiliyor. n Markaj Yeteneği: Rakip forveti takip ve fiziksel temas konusunda agresif ve yakın markajda başarılı. n Pozisyon Alma: Zaman zaman pozisyon hatası yapabiliyor. Tecrübe arttıkça gelişmesi mümkün. n Pas Kalitesi: Kısa paslarda isabetli ama uzun pas ve dikine oyun kurulumunda ortalama düzeyde. n Topla Çıkış: Ayağı fena değil ama baskı altında panik yapabiliyor. Oyun kurucu stoper değil. n Hız / Çeviklik: Boyuna göre çevik, açık alan savunmasında hızlı forvetlere karşı ayakta kalabiliyor. n Oyunu Okuma: Tehlikeyi sezip hamleye geçme konusunda gelişim göstermekte. Özellikle kesici rolüne uygun. n Agresiflik / Temaslı Oyun: Temaslı oyunu seven, mücadeleci bir savunmacı. Süper Lig için bu önemli bir artı.

OYUN TARZI

Temaslı ve bire bir savunmaya dayalı oynar. RISK almayan, genellikle güvenli pas tercihleri yapan bir savunmacıdır. RAKIP ceza sahasında etkili kafa vuruşlarıyla sürpriz skor katkısı yapabilir. Yanında lider bir savunmacı varsa (örneğin tecrübeli bir stoper), çok daha iyi performans verir.

9 MİLYON EURO'YA ALINDI

Wooh, 18 Eylül 2001'de Fransa'nın Louvre şehrinde doğdu. Kamerun asıllı olan 1.91 boyundaki oyuncu, stoperde forma giyiyor. Nancy altyapısında futbola başlayan Wooh, daha sonra bedelsiz bir şekilde Lens'e transfer oldu. Eylül 2022'de 9 milyon euro'ya Rennes'e katıldı.