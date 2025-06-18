Pedro Malheiro'nun Al Wasl'a satışı sonrası Trabzonspor'un kadro planlamasında sağ bek pozisyonu öncelikli transfer hedeflerinden biri haline geldi.

Scout ekibi tarafından yabancı oyuncu önerileri gelirken Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı'nı gündemine alan bordo-mavililer şimdi de Göztepe'den Ogün Bayrak'ı transfer listesine ekledi. Geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla toplamda 28 maçta görev alan ve 2 asist yapan Ogün'ün bu ay sonunda bitecek olan sözleşmesi, İzmir ekibi tarafından opsiyon maddesi kullanılarak 1 sene daha uzatıldı. Fotomaç'ın haberine göre, Trabzonspor'un Bayrak ile ilgili fiyat soruşturması yaptığı ve sağ bek pozisyonu için 26 yaşındaki savunmacıyı da seçenekler arasında değerlendirdiği belirtiliyor.