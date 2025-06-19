Trabzonspor'un transfer gündemine sürpriz bir isim daha dahil oldu. Bordo mavililerin, Danimarka ekibi Viborg'ta forma giyen sağ kanat Serginho ile ilgilendiği dile getirildi. İşte detaylar...

Trabzonspor'un transfer gündemine sürpriz bir isim daha dahil oldu. Fotomaç'ın haberine göre Bordo mavililerin, Danimarka ekibi Viborg'ta forma giyen sağ kanat Serginho ile ilgilendiği dile getirildi.

Bu sezon çıktığı 31 maçta 6 gol, 20 asistlik etkileyici performansıyla Avrupa kulüplerini peşine takan 1.83 boyundaki futbolcuyu geçtiğimiz günlerde Malheiro'nun yeni takımı Al Wasl istemişti. Al Wasl, Viborg ile 4 milyon euro bonservis bedeli üzerinde anlaşma sağlamış ve Yeşil Burun Adalı yıldıza da yüksek maaş teklif etmişti. Buna rağmen 24 yaşındaki oyuncu, Dubai'ye gitmek istemedi. Kulübüyle bir yıllık sözleşmesi kalan ve market değeri 1.7 milyon euro olan Serginho ile Trabzonspor'un yanı sıra Lille, Marsilya, Hamburg da ciddi şekilde ilgileniyor.