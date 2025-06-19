Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da gelecek sezon için sağ bek arayışları devam ediyor. Fırtına'nın son olarak Yunanistan'dan Lazaros Rota ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

2 milyon Euro'ya aldığı Malheiro'yu 7+1 milyon Euro'ya satan Trabzonspor, sağ bek transferi için rotasını Yunanistan'a kırdı. Fotomaç'ın haberine göre Bordo mavili yönetim, AEK forması giyen Lazaros Rota için kollarını sıvadı.

Yunanistan ekibi ile sözleşmesi 2026'da sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcunun market değeri 3 milyon euro olarak gözüküyor. 1.80 boyundaki futbolcu, Yunanistan Milli Takımı formasını 23 kez giydi. Arnavut asıllı olan futbolcu için ilk temasın kurulduğu ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği öne sürüldü.

Lazaros Rota, hem savunmaya destek hem de hücuma katkı sağlayan dinamik bir sağ bek. AEK'deki düzenli performansı ve uluslararası tecrübesi ile dikkat çekiyor. Rota, oyun disiplinine sahip, dengeli ve güvenilir bir sağ bek. Savunma yönü daha ön planda ama hücumda da katkı sunabilecek seviyede. "Süper Yıldız" değil ama istikrarlı ve takıma katkı sunan bir oyuncu profili çiziyor.