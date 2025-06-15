Trabzonspor ile ilgili sürpriz bir isim gündeme taşındı. Daha önce Güney Amerika'da detaylı bir scouting çalışması yürüten Fırtına'nın sol kanat transferi için Şili'de Colo-Colo forması giyen Lucas Cepeda'yı gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar...

Fırtına ile ilgili sürpriz bir isim gündeme taşındı. Daha önce Güney Amerika'da detaylı bir scouting çalışması yürüten Trabzonspor'un sol kanat transferi için Şili'de Colo-Colo forması giyen Lucas Cepeda'yı gündemine aldığı iddia edildi. Fotomaç'ın haberine göre 22 yaşındaki futbolcu için River Plate ve Boca Juniors gibi Güney Amerika'nın önemli kulüplerinin sıraya girdiği, ayrıca İngiliz ekibi Southampton'ın da yakın zamanda nabız yokladığı öğrenildi.

Bordo mavili yönetimin transfer rekabetine katılarak Cepeda'nın menajeriyle temasa geçtiği ve oyuncunun transfer durumu hakkında bilgi aldığı ifade ediliyor. Şili basınında çıkan haberlere göre; Colo-Colo'da, Lucas Cepeda'nın 3 milyon dolar seviyelerinde bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Şili Milli Takımı'nda 5 kez görev yapan ve 3 gol atan 1.77 boyundaki futbolcu, sağ kanat ve 10 numarada da oynayabiliyor