Adana Demirspor formasıyla dikkatleri toplayan Maestro, Trabzonspor'un transfer çalışmalarında ilk sırada geliyor. 21 yaşındaki orta saha için Adana Demirspor ile resmi temaslar kuran bordo-mavililer, 500 bin euroluk bir teklif hazırladı. 1. Lig'e düşme üzüntüsü yaşayan Adana ekibi ise Maestro'dan iyi bir bonservis bedeli kazanmak istiyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre Adana Demirspor'un genç yıldız için 3 milyon euroya yakın bir bonservis beklediği bildirildi. Başarılı orta saha konusunda Trabzonspor'un girişimlerini sürdürdüğü aktarıldı. Maestro bu sezon Mavi Şimşekler'de 34 maçta 1 gol atıp, 1 asist yaptı. Angola Milli Takımı'nda da oynayan Maestro'yu Çaykur Rize ve Samsunspor da takip ediyor.

BENFICA'DA KEŞFEDİLDİ

Transfer döneminde adından sıkça söz ettiren Maestro, Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica'nın altyapısında yetişti. 2022-2024 yılları arasında Benfica B takımıyla 26 maça çıkan 21 yaşındaki orta saha, 2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde Adana Demirspor'a imza atmıştı.