Trabzonspor'da joker görevi için Albert Gronbaek ismi öne çıktı. Çok yönlü olan oyuncu için Fatih Tekke'nin de ısrarcı olduğu öğrenildi.

Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Bordo-mavililer, bonservisi Rennes'de olan Albert Gronbaek için hamlelerini sıklaştırdı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını İngiltere'de Southampton'da kiralık geçiren Danimarkalı futbolcu, yeni bir kulübe gitmeye sıcak bakıyor. Rennes kulübü de 24 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarmak istiyor. Bordo-mavililer, Rennes ile resmi temaslar kurarak transfer görüşmelerini başlattı. Fransız ekibinin 8 milyon euroluk bir bonservis beklentisi olduğu aktarıldı.

TEKKE'DEN OLUMLU RAPOR

Hücum hattında ofansif orta saha, kanat ve yardımcı forvet olarak görev yapabilen Albert Gronbaek, Danimarka Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Gronbaek'in Trabzonspor'da oynamaya sıcak baktığı ve bonservisiyle beraber bordo-mavili takıma katılmak istediği kaydedildi. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin de Danimarkalı yıldızla ilgili olumlu rapor sunduğu aktarıldı. Teknik heyetin raporunda Gronbaek'in yaşı, potansiyeli ve çok yönlülüğü sayesinde gelecek vaat eden bir isim olabileceği dile getirildi.

BODO'DA PARLADI

Albert Gronbaek, kariyerindeki çıkışı Bodo/ Glimt formasıyla yaptı. 2022 yılında transfer olduğu Norveç takımında iki şampiyonluk yaşayan Gronbaek, Avrupa kupalarındaki performansıyla Rennes'nin dikkatini çekti. 24 yaşındaki yıldız aynı dönemde Danimarka Milli Takımı'na da seçildi.

REFERANSI SAĞLAM

Bordo mavili takımın teklifine sıcak bakan ve 'evet' demeye hazır olan Albert Gronbaek, geçmiş dönemde başarılı olan İskandinav yıldızları referans alıyor. Trabzonspor forması altında yakın zamanda Norveçli forvet Alexander Sörloth gol kralı olup Türkiye Kupası'nı alırken, Danimarkalı golcü Andreas Cornelius da 2021- 2022'de şampiyonluk yaşadı.

RENNES YATIRIM YAPMIŞTI

Fransa Ligue 1 ekibi Rennes, Temmuz 2024'te Bodo'dan aldığı Albert Gronbaek'e önemli bir yatırım yaparak 2029'a kadar 5 yıllık kontrat yapmıştı. Gronbaek için Fransız ekibi 15 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödemişti