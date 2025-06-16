Trabzonspor'da transfer çalışmaları planlar dahilinde devam ediyor. 2025-2026 sezonunda güçlü bir kadroya sahip olmak isteyen bordo-mavililerde hücum hattı önem taşıyor. Teknik Direktör Fatih Tekke; dinamik, güçlü ve hızlı bir hücum hattı kurmayı planlıyor. İşte detaylar...

Trabzonspor'da transfer çalışmaları planlar dahilinde devam ediyor. 2025-2026 sezonunda güçlü bir kadroya sahip olmak isteyen bordo-mavililerde hücum hattı önem taşıyor. Teknik Direktör Fatih Tekke; dinamik, güçlü ve hızlı bir hücum hattı kurmayı planlıyor. Fotomaç'ın haberine göre bu doğrultuda yapılan çalışmalarda forvette Paul Onuachu adı öne çıkıyor. Ofansif orta saha olarak da Albert Gronbaek yakından takip ediliyor. Fırtına'da son olarak Amine Harit ismin çıkması da gözlerden kaçmadı.

FORVET VE ORTA SAHA

Taraftarların da çok sevdiği Onuachu için uzun zamandır mesai harcayan Karadeniz devi, transferi artık nihayete erdirmek istiyor. Nijeryalı golcünün de Trabzonspor'a geri dönmek istemesi herkesi heyecanlandırıyor. Teknik Direktör Fatih Tekke de Onuachu'yu hem fiziksel anlamda hem de golcülük özellikleriyle oyun sistemine uygun görüyor. Forvet arkası oynayacak dinamik bir isme de odaklanan Fatih Tekke; Danimarkalı 10 numara Albert Gronbaek'i listede ilk sıralarda tutuyor.

AMINE HARIT SÜRPRİZİ

Benzer şekilde ofansif orta saha olarak oynayan ancak her iki kanatta da oynayabilen Amine Harit ismi de gündemde yer aldı. Fransa basınında çıkan haberlerin ardından Harit ismi taraftarlarda heyecan uyandırdı. 27 yaşındaki futbolcu 2024-2025 sezonunda şanssız sakatlıklar geçirirken Marsilya formasıyla sadece 13 resmi maçta süre aldı, 2 gol atıp 5 asist yaptı. 522 dakika sahada kalan Faslı futbolcunun Marsilya'daki sözleşmesi ise Haziran 2027'de sona erecek.