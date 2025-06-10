Transfer çalışmalarına daha sezon bitmeden start veren Trabzonspor'da, direkt hedefe yönelik net isimler üzerinden ilerleniyor. Forvet, sol kanat ve 2 orta sahanın yanı sıra stoper de bakılıyor. Hücumdaki adaylardan birisi Timo Werner. Fırtına'da yıldız isim için sabırsız bekleyiş başladı. İşte tüm detaylar...

Transfer çalışmalarına daha sezon bitmeden start veren Trabzonspor'da, direkt hedefe yönelik net isimler üzerinden ilerleniyor. Forvet, sol kanat ve 2 orta sahanın yanı sıra stoper de bakılıyor. Fotomaç'ın haberine göre hücumdaki adaylardan birisi Timo Werner... Leipzig'in geçen sezonun kış döneminde Tottenham'a kiraladığı fakat İngiliz devinde beklentilerin çok altında kalan 29 yaşındaki hücumcu, toplamda 27 maçta sadece 946 dakika süre alabilmişti. 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağlayan Werner, Leipzig'e geri döndü. Fakat bir senelik yıllık daha sözleşmesinin olduğu takımda düşünülmüyor. Bonservis bedeli olarak da 4 milyon euro'luk bir ücret isteniyor.

TEKNİK PATRON FATİH TEKKE İSTİYOR

İleri üçlünün her bölgesinde görev yapan fakat esas yeri sol kanat olan Timo Werner'i teknik direktör Fatih Tekke istiyor. 2016-2020 arası Leipzig'de zirve dönemini yaşayan Alman futbolcu, sonrasında 53 milyon euro bonservisle Chelsea'ye transfer olmuştu. 2 sezonluk İngiltere macerasının ardından 20 milyon euro karşılığında Leipzig'e geri dönen Werner, son 2 yılda ise performans olarak ciddi düşüş yaşamaya başladı. Bordo mavililer, futbolcunun Trabzonspor'da yeniden yükselişe geçeceğine inanıyor. Yıllık 7 milyon euro alan Werner ile maaş pazarlığı yapılıyor. Maaşında indirim yaparsa bu transferin olma ihtimali yüksek.

İNGİLTERE'DE DÜŞÜŞ YAŞADI

Werner, 2024-2025 sezonunda Tottenham Hotspur'da kiralık forma giydi. Ancak 18 Premier Lig maçında gol atamaması ve teknik direktör Ange Postecoglou tarafından düşük performansı nedeniyle eleştirilmesi, onun kariyerinde olumsuz bir dönemi işaret etmektedir. Sonuç olarak, Tottenham, Werner'i kalıcı olarak kadrosuna katma kararı almadı ve Werner, 31 Mayıs 2025 itibarıyla RB Leipzig takımına geri döndü.

Yapay zekaya göre teknik özellikleri...

HIZ VE PATLAYICILIK

Werner'in en dikkat çekici özelliği çok yüksek sprint hızı ve ilk adım patlayıcılığıdır. Açık alan bulduğu anlarda savunma arkasına koşularla büyük tehdit oluşturur. Bundesliga döneminde saatte 35 km'yi aşan hızlara ulaşmıştır.

POZİSYON ALMA VE KOŞULAR

Savunma arkasına koşular konusunda uzmanlaşmış bir oyuncudur. Kanat forvet ve santrfor arasında geçişken oynayabilir. Topu almadan önce alan bulmaya yönelik zekice koşular yapar.

BİTİRİCİLİK

Formda olduğu dönemlerde oldukça iyi bir bitiricidir. Özellikle sol ayağıyla çapraz vuruşlarda etkili. Ancak son yıllarda öz güven ve son vuruş kalitesinde düşüş gözlemlenmiştir.

FUTBOL ZEKASI

Alan yaratma, savunmayı genişletme ve pas kanalları açma konusunda iyi bir sezgiye sahiptir. Topu taşımadan ziyade, hareketli oyunda değer yaratır.

PAS VE KOMBİNASYON OYUNU

Hızlı hücumlarda basit ve isabetli paslar verir. Kanat oyuncularıyla veya arkadan gelen orta saha oyuncularıyla duvar pasları yapmayı sever. Ancak dar alanda yaratıcılığı sınırlı.

FİZİKSEL DURUM

1.80 m boyunda ve çevik bir vücut yapısına sahiptir. Fizik gücü ortalama; ikili mücadelelerde bazen zorlanabilir.

ZAYIF YÖNLERİ

Top kontrolü ve dar alan becerisi elit seviyede değildir. Mental kırılganlık: Gol kaçırdıktan sonra oyundan düşebiliyor. Soğukkanlılık eksikliği, özellikle önemli pozisyonlarda gol atamama sorununa yol açtı.

HANGİ SİSTEMLERDE PARLAR?

4-3-3 veya 4-2-3-1 gibi sistemlerde sol kanatta veya ikinci forvet rolünde. Kontra atağa dayalı taktiklerde yüksek verim sağlar. Sürekli hücum seti kuran, dar alan oyunları oynayan takımlarda etkisi sınırlı olabilir.