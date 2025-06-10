2 Milyon euro'ya aldığı Malheiro'yu 9 milyon euro'ya satan Trabzonspor, sağ bek transferi için rotasını yeniden Portekiz'e kırdı. Pedro'da 1 yılda çok ciddi kâr eden bordo mavili yönetim, bu transfer başarısını aynı mevki üzerinde tekrarlamak istiyor.

Bu doğrultuda Pedro transferinde olduğu gibi gözlemci ekibinin raporuyla ilerlemeyi tercih eden yönetim Fotomaç'ın haberine göre, G.Saray'ın da ilgilendiği Estoril forması giyen 22 yaşındaki sağ bek Wagner Pina'yı listesine ekledi. Geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'nde 30 maça çıkan ve 2 gol, 4 asistlik performansıyla adından söz ettiren 1.80 boyundaki savunmacının kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Estoril'in 5 milyon euro piyasa değerindeki Pina'yı satmaya sıcak baktığı ancak ciddi bir bonservis geliri de elde etmeyi hedeflediği gelen bilgiler arasında. Merkez orta saha ve sağ kanatta da oynayabilen genç futbolcu, Malheiro gibi hücuma önemli destek vermesiyle biliniyor. Pina'yı kulüp de doğruladı.