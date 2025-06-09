Trabzonspor'da Pedro Malheiro Al Wasl'a transfer oldu!
Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililerde son olarak Portekizli futbolcu Pedro Malheiro Al Wasl'a transfer oldu. İşte detaylar...
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 09.06.2025- 18:31 Güncelleme Tarihi: 09.06.2025- 19:03
Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Bordo-mavililerde son olarak Portekizli futbolcu Pedro Malheiro, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Wasl'a transfer oldu.
Trabzonspor'a bu transferden 7.5 milyon Euro + 1.5 milyon Euro bonus ödenecek.
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