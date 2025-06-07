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Semih Kılıçsoy'a Hollanda ekibi talip oldu! Semih Kılıçsoy'a Hollanda ekibi talip oldu! 19:23
Beşiktaş'ın sezonu açacağı tarih belli oldu! Beşiktaş'ın sezonu açacağı tarih belli oldu! 18:20
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F.Bahçe'de Vlahovic çılgınlığı! İşte yapılan teklif F.Bahçe'de Vlahovic çılgınlığı! İşte yapılan teklif 12:29
Xhaka'dan flaş transfer açıklaması! Xhaka'dan flaş transfer açıklaması! 11:34
F.Bahçe'ye yeni Eto'o! F.Bahçe'ye yeni Eto'o! 11:10
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Canlı altın ve döviz kuru takibi 7 Haziran 2025