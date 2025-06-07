Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili ekibin kaptanı Uğurcan Çakır'a Fransız ekibi Monaco resmi teklifini yaptı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Sabah'ın haberine göre Fransız ekibi AS Monaco, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını çaldı. 29 yaşındaki kaleci için Monaco'nun bonuslarla birlikte 10 milyon Euro'yu bulan bir teklifi bordo-mavili kulübe ilettiği aktarıldı.

Yurt içinde bir kulübe kaptanının asla satmayacağını belirten Trabzonspor'un, oyuncuya verilen söz doğrultusunda Fransız ekibi ile görüşmeye devam edeceği de iletildi. Başkan Ertuğrul Doğan, Uğurcan'a Avrupa'dan teklif gelirse engel olmayacağının sözünü vermişti.