Trabzonspor, orta sahada köklü bir değişime hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Tekke, geçtiğimiz sezon boyunca sık sık dile getirdiği "oyun temposunun düşük olduğu" eleştirisi doğrultusunda, merkez orta sahaya iki yeni transfer yapılmasını istedi. Mevcut kadrodaki oyuncuların benzer özelliklere sahip olması nedeniyle, farklı profilde ve daha dinamik isimler hedef listesine alındı. Bordo-mavili yönetimin gündemindeki en dikkat çeken isimlerden biri, Rapid Wien forması giyen Malili orta saha oyuncusu Mamadou Sangare oldu. Fotomaç'ın haberine göre, teknik direktör Fatih Tekke'nin bu genç futbolcunun transferini özellikle çok istediği de öğrenildi.

6 MİLYON EURO TEKLİF EDİLMİŞTİ

22 yaşındaki futbolcu, teknik heyetin uzun süredir radarında. 1.81 boyundaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi Elemeleri'nde Trabzonspor'a karşı sergilediği performansla dikkat çekmişti. Sözleşmesi 2028 yılına kadar sona erecek ve market değeri 6 milyon euro. Bordo mavililer daha önce bu futbolcu için 5 milyon euro önermiş, kabul edilmeyince 6 milyon euro'ya çıkılmıştı. Fırtına, Rapid Wien'in beklediği 10 milyon euro'yu vermeyi düşünmüyor. Ama oyuncunun transferini gerçekleştirmeyi de çok isteyen Trabzonspor'un son bir teklif daha yaparak çıkabileceği en üst limiti önereceği öğrenildi.