Trabzonspor'dan Zafeiris atağı

Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin isteği doğrultusunda orta sahaya takviye çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, bir yandan Mario Pasalic için temaslarını devam ettirirken diğer yandan Slavia Prag forması giyen Christos Zafeiris'in transferi için de harekete geçti. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor, Fatih Tekke'nin talebi doğrultusunda özellikle orta sahayı güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre bir taraftan Pasalic için görüşmelerini sürdüren bordo-mavililer, diğer taraftan ise yeni bir hedef için girişimlerine başladı: Christos Zafeiris. Çek medyası, Slavia Prag forması giyen 22 yaşında merkez orta saha oyuncusu için bordo-mavililerin devrede olduğunu duyurdu. Piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Yunan orta sahanın, Slavia Prag ile 2027'ye kadar kontratı bulunuyor. Alt yaş kategorilerinde Norveç Milli Takımı'nda oynayan Christos Zafeiris, tercihini ise Yunanistan'dan yana kullandı.

44 MAÇTA 6 GOL ATTI, 4 ASIST YAPTI

1.73 boyundaki sağ ayaklı futbolcu, 2023 yılının Ocak ayında Norveç'in Haugesund takımından Slavia Prag'a transfer oldu. Ön libero, 10 numara ve sağ kanatta görev yapabilen Zafeiris, bu sezon Slavia Prag'da toplamda 44 maça çıktı. Genç oyuncu, bu karşılaşmalarda 6 gol attı, 4 de asist yaptı. Hızı, tekniği ve yetenekleriyle öne çıkan futbolcuyu, Premier Lig ve Bundesliga'dan önemli takımların da takip ettiği vurgulandı. Fatih Tekke'nin onayladığı Zafeiris için Slavia Prag'ın kapısını çalan Karadeniz devinin kurmayları mali beklentileri sordu. Şartlar uygun olursa bu futbolcu için resmi teklif sunulacağı belirtildi.