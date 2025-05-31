Trabzonspor ve A Milli Takım'ın 1 numaralı ismi olan Uğurcan Çakır için Avrupa devleri sıraya girdi. İşte Fransız basınında yer alan o transfer haberi...

Trendyol Süper Lig'in Karadeniz devi Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Fransız basınından L'Equipe, Avrupa'da 29 yaşındaki kaleci için başlamış olan transfer yarışını duyurdu.

Bordo mavililerin kaptanı için harekete geçen ve kulübün kapısını çalarak bilgi alan Monaco, önümüzdeki sezon İngiltere Premier Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Burnley ile karşı karşıya geldi.

Bu sezon çıktığı 43 maçın 18'inde kalesini gole kapatan ve kalan maçlarda toplamda 52 kez topun fileler ile buluşmasına engel olamayan Uğurcan'ın yakın zamanda maaşında iyileştirmeye gidileceği açıklanmıştı.

29 yaşındaki kalecinin Trabzonspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.