Trendyol Süper Lig 38. hafta karşılaşmasına ONVO Antalyaspor, evinde Trabzonspor'u ağırladı.
Karşılaşmanın golsüz geçen ilk yarısının ardından, ikinci devreye hızlı başlayan bordo-mavililer, 55. dakikada Oleksandr Zubkov'un golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından 57. dakikada Zubkov'un pasında fileleri bulan John Lundstram farkı ikiye çıkardı. Kalan bölümde başka gol sesi çıkmazken, Trabzonspor sezonun son maçında 2-0 galip geldi.
Puanını 57'ye çıkaran Trabzonspor, sezonu 7. sırada tamamladı. ONVO Antalyaspor ise 44 puanda kaldı.