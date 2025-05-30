Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanından 3 puanla döndü!

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu 38. ve son haftasında Trabzonspor, ONVO Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Sezonu 7. sırada tamamlayan bordo-mavili ekibin gollerini Zubkov ve Lundstram kaydetti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 30.05.2025- 21:54