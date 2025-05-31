Önümüzdeki sezon başarılı olmak tek hedefse bu konularda ortak bir akıl geliştirilmeli mutlaka geliştirilecektir bordo maviler. Bu maç özelinde benim anlamadığım kiralık Banza niye oynuyor. O pozisyon için kenarda Sikan ve Draguş varken bunu skordan bağımsız olarak merak ediyorum.