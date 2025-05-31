Trabzonspor için kötü geçen sezon bitti. Sorulması gereken çok soru olduğu gibi kendi içlerinde bunlara bulunacak çok da cevaplar ve çözümler olacaktır mutlaka.
Önümüzdeki sezon başarılı olmak tek hedefse bu konularda ortak bir akıl geliştirilmeli mutlaka geliştirilecektir bordo maviler. Bu maç özelinde benim anlamadığım kiralık Banza niye oynuyor. O pozisyon için kenarda Sikan ve Draguş varken bunu skordan bağımsız olarak merak ediyorum.
Trabzonspor transferde öncelikle kulübün tarihine göre savaşçı ve tutkulu oyuncu karakteri seçilmeli.Bordo mavililer, İstanbul takımlarına karşı bir futbol devrimi yaparak onların hegemonyasını yıkmış ve dördüncü büyük olarak Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir kulüptür. Buna göre hareket edilmeli.
Artık doğru seçimler yapmaları gerekiyor. Düzene göre scouting, düzene göre oyuncu. Yıldız oyuncu değil. Saha içi oyun sistemine ve kulüp yapısına, tarihine, tarzına uygun doğru oyuncuları bulmak çok önemli. Bu doğrultuda önümüzdeki sezon transfer yapmalı.