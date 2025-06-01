Trabzonspor'dan flaş Brozovic hamlesi!

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon 8 ve 10 numara pozisyonlarında yaşadığı hayal kırıklığını bu yıl tekrarlamak istemiyor. Bordo-mavili ekip, orta sahada fark oluşturacak, tartışmasız lider bir oyuncu arayışında gözünü dünyaca ünlü Hırvat yıldız Marcelo Brozovic'e çevirdi. Croatian Football sitesi, 32 yaşındaki orta sahanın Arabistan takımı Al- Nassr'dan kesin olarak ayrılacağını ve Karadeniz devinin devrede olduğunu yazdı. Hırvat futbolcunun Dinamo Zabreb'e gitme ihtimalinin de bulunduğu ancak Al-Nassr'ın istediği 5 milyon euro'yu bordo mavililerin ödeme ihtimalinin çok daha fazla olduğu vurgulandı. Fotomaç'ın haberine göre, bir dönem dünyanın en iyi orta sahaları arasında gösterilen yıldız, Türkiye yolunda.

3 BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR

Haberin detaylarında, "Trabzonspor, Marcelo Brozoviç'i yeni oluşturacağı orta sahanın kalbi olarak görüyor ve çok ilgileniyor. Bu transferin gerçekleşme ihtimali her geçen gün artıyor" ifadeleri kullanıldı. Şu anda market değeri 10 milyon euro olarak gözüken 1.81 boyundaki yıldızın Arabistan ekibi ile 1 yıllık daha sözleşmesi var. Ön libero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında başarılı bir şekilde görev yapabilen tecrübeli futbolcu, geçen sezon Al-Nassr ile 25 maça çıktı. Bu periyotta 2 gol attı ve 5 asist yaptı. Brozoviç, 2023 yılında İnter'den 18 milyon euro bonservis bedeli ile Al-Nassr'a gitmişti. Bir dönem bonservis bedeli 70 milyon euro olan yıldızın, 3 yıllık anlaşma için 100 milyon euro alacağı belirtilmişti.