Fotomaç'ın haberine göre, Trabzonspor'un transfer gündemine bomba bir isim düştü. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin yeni sezon öncesi "Cesur ve doğru oyuncularla dinamik bir takım kuracağız" açıklamasının ardından kulübün kapısını birçok menajer çaldı. Tekke'nin önüne gelen isimlerden birinin ise Eylül 2023'ten bu yana futboldan uzak kalan Paul Pogba olduğu ortaya çıktı. 1.5 yıllık doping cezası sonrası Juventus'un Kasım 2024'te sözleşmesini feshettiği Fransız yıldız yeni bir sayfa açmak için kulüp arıyor. 32 yaşındaki Pogba'nın ismi Trabzonspor'a önerilse de yönetim ve teknik ekip net bir geri dönüş yapmadı. 2016 yılında Juventus'tan 105 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester United'e transfer olan Pogba, kariyerinde önemli kupalar kazandı. Ünlü orta saha; 1 kez Dünya Kupası, 4 kez İtalya şampiyonluğu ve 1 kez Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Fransa Milli Takımı'nda da 91 kez yer alan Paul Pogba konusunda kafalarda soru işaretleri bulunuyor.

TRABZONSPOR'A RAKİP OLDU

Paul Pogba, Juventus kariyerinde Trabzonspor'a karşı iki kez rakip oldu. 2014- 15 sezonunda Avrupa Ligi son 32 turunda her iki maçta da sahaya çıkan Pogba, 1 de gol attı. Fransız yıldız, o dönem maçlarını Avni Aker Stadı'nda oynayan bordo- mavililere karşı forma giydi.