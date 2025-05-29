Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bordo-mavililerde son olarak Hüseyin Türkmen ile yollar ayrıldı.

İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Uzun yıllar boyunca Trabzonspor armasını büyük bir özveriyle temsil eden profesyonel futbolcumuz Hüseyin Türkmen ile yollarımızı karşılıklı anlaşma sonucu ayırmış bulunmaktayız.

Hüseyin Türkmen, kulübümüzle birlikte 2021–2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu, 2019–2020 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası, ayrıca 2020 ve 2022 Türkiye Süper Kupası zaferlerinde kadroda yer alarak tarihimizdeki önemli başarılara tanıklık etmiş ve bu başarıların bir parçası olmuştur.

Hüseyin Türkmen'e, kulübümüze verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor; kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz.