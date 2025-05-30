Fotomaç'ın haberine göre, Trabzonspor'da merkez orta saha için transferi için menajerler tarafından Paul Pogba'nın ismi gündeme getirilse de yönetim ve teknik heyetin aklındaki ismin Hırvat oyuncu Mario Pasalic olduğu belirlendi. İtalyan kulübü Atalanta ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcunun peşinde birçok kulübün olması durumu zorlaştırsa da tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Fatih Tekke'nin yönetime sunduğu transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Pasalic, bu sezon Serie A'da 34 maçta 3 gol 4 asistle oynarken Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 maçta 3 gol atıp 1 asist yaptı.

BROZOVIC DE YAZILDI

Karadeniz devi için bir başka Hırvat orta saha Marcelo Brozovic de gündeme geldi. Arap basınında yer alan haberlerde; 32 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'a önerileceği iddia edildi. Al Nassr'dan ayrılmak isteyen ve fesih görüşmeleri gerçekleştiren Brozovic bu sezon 41 resmi maça çıkarken 2 gol attı, 6 asist yaptı.