Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un Kongolu futbolcusu Simon Banza ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Portekiz basınından futbolcunun geleceği hakkında dikkat çeken bir haber yer aldı. İşte detaylar...

Bu sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma terleten Simon Banza göstermiş olduğu performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

28 yaşındaki yıldız ismin geleceği büyük merak konusu haline gelirken Portekiz basıından Ojogo'da dikkat çeken bir haber yer aldı.

Haberde Banza'nın, Trabzonspor'da kalmayacağı belirtildi. Futbolcunun Onvo Antalyaspor ile oynanacak karşılaşma ile Türkiye kariyerini bitireceği vurgulandı.

Futbolcunun Orta Doğu ve Körfez liglerinden cazip transfer teklifleri beklediği ayrıca Banza ile Espanyol'un da ilgilendiği aktarıldı.