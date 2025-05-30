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G.Saray'dan 5. yıldız için drone şov G.Saray'dan 5. yıldız için drone şov 23:02
Başkan Erdoğan F.Bahçe Beko'yu kabul etti Başkan Erdoğan F.Bahçe Beko'yu kabul etti 22:55
Fatih Tekke'nin maç sonu açıklamaları! Fatih Tekke'nin maç sonu açıklamaları! 22:55
G.Saray'da Muslera dönemi sona erdi! G.Saray'da Muslera dönemi sona erdi! 22:44
G.Saray sezonu galibiyetle kapadı! G.Saray sezonu galibiyetle kapadı! 22:02
F.Bahçe'de Branco dönemi sona erdi! F.Bahçe'de Branco dönemi sona erdi! 21:58
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Trabzonspor, Antalya'dan 3 puanla döndü! Trabzonspor, Antalya'dan 3 puanla döndü! 21:54
G.Saray penaltı kazandı! G.Saray penaltı kazandı! 20:35
G.Saray taraftarından şampiyonluk koreografisi G.Saray taraftarından şampiyonluk koreografisi 20:29
F.Bahçe'den yıldız isme veda! F.Bahçe'den yıldız isme veda! 20:06
Tekke: Visca'ya izin verdik Tekke: Visca'ya izin verdik 19:49
Buruk: Onlar ailemizin bir parçası Buruk: Onlar ailemizin bir parçası 19:35
Fatih Tekke'nin maç sonu açıklamaları!
Trabzonspor, Antalya'dan 3 puanla döndü!
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