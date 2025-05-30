Antalya'da oynanan karşılaşmada ONVO Antalyaspor'u mağlup eden Trabzonspor sezonu 51 puanla 7. sırada tamamladı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Fatih Tekke yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEKKE'NİN AÇIKLAMALARI

"Bizim kontrolümüzde geçen bir maçtı, pozisyon bile vermedik. Önemlisi galibiyet ama ondan da önemlisi genç oyuncular. Dışarıda bir Arda kaldı, sağlıklı olduğunu göstermek için ona da süre verecektim. Arda'yı koyabilirdim, inşallah seneye.

Ali bence maçın en iyilerindendi. Okay, Boran ve Taha da gayet iyiydi. 6 tane Trabzonlu oyuncuyla oynadık. Bu güzel ama bana göre odaklanmamız gereken asıl konu kadro kurulumu, kadro yapılanması. Yarışacaksak – ki arzu ediyoruz – acele etmemiz gerekiyor. Hazırlık kampına kadar yoğun bir tempo bizi bekliyor. Kim ne derse desin, zor süreçleri gayet iyi atlattık. Problemler var, umarım onları da iyi geçiririz.

Genç oyuncularımızın oynaması çok iyiydi. Bu üç oyuncu sadece iki antrenmana katıldı. Hayatları iyiliklerle, başarılarla dolu olsun."