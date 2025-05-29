Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Trabzonspor, deplasmanda Onvo Antalyaspor'a konuk olacak. Bordo-mavililer, Akdeniz ekibiyle oynanacak mücadelenin kamp kadrosunu açıkladı.
İşte kafilede yer alan isimler:
- Muhammet Taha Tepe
- Ahmet Doğan Yıldırım
- Muhammetcan Aktaş
- Arif Boşluk
- Pedro Malheiro
- Mustafa Eskihellaç
- Ali Şahin Yılmaz
- Stefan Savic
- Taha Emre İnce
- Arda Öztürk
- Serdar Saatçı
- John Lundstram
- Salih Malkoçoğlu
- Okay Yokuşlu
- Boran Başkan
- Tim Jabol
- Ozan Tufan
- Oleksandr Zubkov
- Denis Draguş
- Danylo Sikan
- Simon Banza
Onvo Antalyaspor-Trabzonspor maçı 30 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.