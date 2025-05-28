Trendyol Süper Lig'de sezonun sona ermesine kısa bir süre kala yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Çekya basınında yer alan habere göre Trabzonspor, Slavia Prag forması giyen 22 yaşındaki Yunan futbolcu Christos Zafeiris'i kadrosuna katmaya çok yakın.

Slavia Prag ile kazandığı Çek Ligi şampiyonluğunu haftasonu kutlayan Zafeiris, kariyerindeki bir sonraki adımı atmak için bordo-mavili ekibe katılacağı iddia edildi.

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Bu sezon Çek ekibi ile 44 maça çıkan Yunan orta saha, 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zafeiris'in Trabzonspor'a transfer olmaya sıcak baktığı da belirtildi. Haberde hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından gelecek sezon şampiyonluğa yarışabilecek bir kadro kurmayı hedefleyen Fırtına'nın, transferi bitirmeye çok yaklaştığı da iddia edildi. 22 yaşındaki futbolcu hem merkez orta saha, hem de 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor.

Kariyerine Norveç'te başlayan ve Norveç pasaportu da bulunan Zafeiris, milli takım tercihini Yunanistan'dan yana kullanmıştı. Yunan Milli Takımı ile 7 maçta forma giydi.