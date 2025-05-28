Trabzonspor resmi hesabından yaptığı açıklama ile sağ bek Serkan Asan ile yolların ayrıldığını açıkladı işte detaylar...

Trabzonspor yaptığı açıklamada, "Akademimizden yetişerek A Takımımıza kadar yükselen ve uzun yıllar boyunca Trabzonspor armasını büyük bir aidiyet ve sorumlulukla taşıyan profesyonel futbolcumuz Serkan Asan ile yollarımızı karşılıklı anlaşma sonucu ayırmış bulunmaktayız.

2011 yılında akademimize adım atan Serkan Asan, örnek bir futbolcu olarak kulübümüzün çeşitli yaş kategorilerinde forma giymiş, ardından A Takımımıza yükselerek başarılarla dolu birçok sezonda görev almıştır. 2021-2022 sezonunda kazandığımız Süper Lig şampiyonluğu başta olmak üzere; Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferlerinde kadroda yer alarak Trabzonspor tarihine adını yazdırmıştır.

Serkan Asan'a, bugüne kadar kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve katkılar için teşekkür ediyor; kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.