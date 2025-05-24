CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Thomas Partey Kartal oluyor! Thomas Partey Kartal oluyor! 00:12
Trabzonspor'da Ahmetcan Kaplan sesleri! Trabzonspor'da Ahmetcan Kaplan sesleri! 00:12
Okan Buruk'un Göztepe maçı 11'i! Okan Buruk'un Göztepe maçı 11'i! 00:10
Osimhen'in kızından transfer isteği! Osimhen'in kızından transfer isteği! 00:10
G.Saray'dan Laporte sürprizi! G.Saray'dan Laporte sürprizi! 00:08
G.Saray Yunus'la 'devam' dedi! G.Saray Yunus'la 'devam' dedi! 00:07
Daha Eski
İşte Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki diyalog! İşte Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki diyalog! 00:07
F.Bahçe Beko finalde! F.Bahçe Beko finalde! 23:55
G.Saray Xhaka'dan vazgeçmiyor! G.Saray Xhaka'dan vazgeçmiyor! 23:55
Skriniar'ın menajerinden dikkat çeken açıklama! Skriniar'ın menajerinden dikkat çeken açıklama! 23:55
G.Saray'ın Göztepe maçı kadrosu belli oldu! G.Saray'ın Göztepe maçı kadrosu belli oldu! 23:55
F.Bahçeli futbolcu için resmi açıklama! F.Bahçeli futbolcu için resmi açıklama! 23:55
Trabzonspor'da Ahmetcan Kaplan sesleri!
Ertuğrul Doğan'dan kaynak müjdesi!
Canlı altın ve döviz kuru takibi 24 Mayıs 2025
Keçiboynuzlu fit pankek tarifi