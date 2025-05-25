Trabzonspor sahasında konuk ettiği Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor'da karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Fatih Tekke şu ifadeleri kullandı.

İŞTE TEKKE'NİN SÖZLERİ:

Her şeyiyle çok üstün olan bir Trabzonspor vardı. İlk devre ve ikinci devre kaçırdığımız pozisyonlar. Dinamik bir takımla zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Yediğimiz ikinci golü sahalarda ben ilk kez gördüm. Pedro su içerken… Hızlı hücum yedik ki kabul edilebilir değil. Samsunspor'da hatalar yaptı. Geri dönüşler, coşku ve denemeler çok iyi. Çok ciddi atak organizasyonlarımız oldu. Başarılı olamadık ama skor farklı olmalıydı. Oyun genelinde bence iyi bir oyun vardı.