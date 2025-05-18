Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile Trabzonspor kritik bir mücadelede kozlarını paylaşacak. Türkiye Kupası finalinde Galatasaray’a yenilerek kupaya veda eden bordo-mavililer, Avrupa arenasında yer alma şansını zora soktu. Artık kalan haftalarda puan kaybına tahammülü olmayan Karadeniz temsilcisi, ligi üst sıralarda tamamlayabilmek için kalan maçlarını kazanmak ve rakiplerinin puan kayıplarını beklemek zorunda. Fatih Tekke’nin teknik direktörlüğünde sahaya çıkacak Trabzonspor, oyun planını galibiyet üzerine kurarken, sahada hata yapmamak en büyük hedeflerinden biri. Hem moral hem de puan açısından büyük önem taşıyan bu karşılaşmada, bordo-mavililerin ilk 11'inde hangi isimlerin forma giyeceği futbolseverler arasında merak konusu. Peki, Sipay Bodrum FK-Trabzonspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sipay Bodrum FK-Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında gözler Bodrum'da olacak. Sipay Bodrum FK sahasında Avrupa hedefini sürdüren Trabzonspor'u ağırlayacak. Hafta içinde Galatasaray'a karşı çıktığı Türkiye Kupası finalinde istediğini alamayan ve eli boş dönen bordo-mavililer, Avrupa kupalarına katılım yolunda son kozlarını oynamaya hazırlanıyor. Bu nedenle kalan lig maçlarında puan kaybına yer yok. Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, sezonun bu zorlu virajında yeniden çıkışa geçmek ve moral bulmak istiyor. Bu sezon oynadığı 33 karşılaşmada 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 46 puan toplayan Fırtına, 8. sırada bulunuyor. Ligde üst sıralara tırmanmak isteyen Karadeniz ekibi, Bodrum deplasmanında kazanarak son iki haftaya umutlu girmeyi hedefliyor. Ev sahibi Sipay Bodrum FK ise sezonun belki de en kritik maçlarından birine çıkıyor. Jose Morais önderliğinde sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki, Sipay Bodrum FK-Trabzonspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİPAY BODRUM FK-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Sipay Bodrum FK-Trabzonspor maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

SİPAY BODRUM FK-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanacak Sipay Bodrum FK-Trabzonspor maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Sipay Bodrum FK: Diogo, Üzeyir, Ajeti, Chris, Ali, Cenk, Taylan, Ahmet, Fredy, Bardhi, Gökdeniz

Trabzonspor: Muhammet Taha, Pedro, Okay, Salih, Arif, Ozan, Lundstram, Cham, Nwakaeme, Zubkov, Draguş

TRABZONSPOR'UN AVRUPA HESAPLARI

Türkiye Kupası'nı alamayan Trabzonspor'un Avrupa'ya gitme şansı çok azalsa da imkansız değil. Fırtına, Avrupa arenasında yer alabilmesi için Süper Lig'i ilk beş içinde tamamlamalı. Karadeniz ekibi, şu an 46 puanla 8. sırada yer alıyor. Bordo- mavililerin önünde Göztepe (47), Eyüp (50) ve Başakşehir (51) bulunuyor. Bodrum (D), Samsun ve Antalya (D) karşılaşmalarını kazanmak zorunda olan Karadeniz devi, Başakşehir'in kaybını bekleyecek. İki takım aynı puanda yer alırsa Fırtına ikili averajda üstün. Göztepe'nin de kalan üç maçın birinde takılması lazım. BAY haftası olan Eyüp'ün de kalan iki maçın birinde puan kaybetmesi gerekiyor.

BODRUM FK'DAN KÜMEDE KALMA MÜCADELESİ

Ligde 35 puan ve averajla 17'nci sırada yer alan Bodrum FK için Trabzonspor maçı kümede kalma yolunda son derece kritik. Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları süren kaleci Kerem ve stoper Celustka ile cezalı forvet Taulant Seferi de bugün yok.

FOLCARELLI GERİ DÖNDÜ

Sakatlığını atlatan Jabol Folcarelli, yeniden ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor. Sağ bacak üst arka adalesindeki sakatlık sebebiyle 5 resmi maçta forma giyemeyen 25 yaşındaki orta sahanın, Bodrum karşısında sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.

FIRTINA'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Trendyol Süper Lig'de 36. haftada bu akşam Bodrum FK'ya konuk olacak Trabzonspor'da önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları nedeniyle Uğurcan Çakır, Arseniy Batagov, Stefan Savic ve Mustafa Eskihellaç'ın forma giyemeyecekleri ve maç kadrosunda yer almadıkları açıklandı. Ayrıca Simon Banza da maç kadrosuna alınmadı.

FATİH TEKKE'NİN DEPLASMAN KARNESİ

Sezon başında beri dış sahada çıktığı 12 maçta 5 puan toplayan Trabzonspor, Fatih Tekke geldikten sonra açıldı. Bordo mavili takım, 47 yaşındaki teknik direktör ile 4 karşılaşmada 7 puan elde ederek önceki periyodu kısa sürede geride bıraktı.

İKİ TAKIM ARASINDA 3. RANDEVU

Bodrum FK ile Trabzonspor Süper Lig'in 36'ncı haftasında oynayacakları maçla 3'üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım 1'i Türkiye Kupası, 1'i Süper Lig olmak üzere 2 kez karşı karşıya geldi. 2024-25 sezonunun ilk yarısında oynanan karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında da rakibini 3-2 mağlup edip, adını yarı finale yazdıran taraf olmuştu.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Sipay Bodrum FK-Trabzonspor maçının hakemi Çağdaş Altay oldu. Altay'ın yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Murat Altan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Yunus Dursun üstlenecek.

Öte yandan kritik randevu öncesi VAR koltuğunda oturacak hakem de açıklandı. TFF'den yapılan duyuruya göre, Sipay Bodrum FK-Trabzonspor karşılaşmasının VAR'ı Portekizli Luis Godinho oldu. AVAR'da ise Deniz Caner Özaral görev yapacak.