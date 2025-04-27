Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Perşembe günü bu stadyumdan ayrıldık. Maç yarın olsaydı daha iyi olurdu. Takımın en önemli iki oyuncusu risk almayı istemelerine rağmen değerlendiremedik. Dönemsel olarak zor maçlardan bir tanesi. Nwakaeme ve Savic yok. Bence zor bir karşılaşma olacak. Bizi bilen bir rakip var. Bizim için çok zor. Bu maçta özellikle oyunun büyük bir bölümünde çok açıkçası coşkulu bir oyun bekleme şansım yok ama beklentimiz 3 puan olacak. Bence bu senenin en kritik maçlarından bir tanesini oynayacağız dönemsel olarak. Pereira da Trabzon'un sevilen karakterlerinden bir tanesi. Ona da başarılar dilerim."