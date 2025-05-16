Trabzonspor'da gelişim rüzgarı! Fatih Tekke'nin kararı...

Trabzonspor'da Fatih Tekke; hızlı, dinamik ve topa hükmeden bir takım için transferde radikal hamleler istiyor. Ligde kalan 3 maçta da U19 takımından gençlere şans verilecek.

Kupa finalinde Galatasaray'a yenilen Trabzonspor'da sezonun bitimine 3 hafta kala gözler artık tamamen gelecek sezona çevrilmiş durumda. Teknik heyet; hızlı, dinamik ve topa hükmeden bir takım için transferde radikal adımlar atmaya hazırlanıyor. Yeni sezon planlamasında ciddi kadro revizyonları ve oyun anlayışında değişiklik planlayan teknik direktör Fatih Tekke, pazar günü oynanacak Bodrum maçıyla birlikte bu değişimi başlatmak istiyor. Kalan üç maçta U19 takımından belirlenen birçok isme A takımda forma vermeyi planlayan Tekke, yönetim kurulundan ise 5 tane direkt oynayacak, yüksek kalitede isim talep etti.

GİDECEK FUTBOLCULAR BELİRLENECEK

Fotomaç'ta yer alan habere göre bu oyuncuların maliyetlerinin yüksek olduğu ancak 47 yaşındaki teknik adamın gelecek sezon oluşturmak istediği oyun planında bu isimleri olmazsa olmaz olarak gördüğü öğrenildi. Ancak finalde Galatasaray'a yenilerek sadece Türkiye Kupası'nı kaybetmeyen, Avrupa kupalarına katılma hakkını da çok zora sokan Trabzonspor için transferde oyuncuları ikna etmek için yeniden bir planlama da yapılacak. Fatih Tekke'nin kısa süre içerisinde yönetim kuruluna gelecek sezon takımda tutmak ve ayrılmasını istediği oyuncularla alakalı da geniş kapsamlı bir rapor sunması bekleniyor. Takımda fırtına öncesi sessizlik hakim.

İLK FİNALDEN ÜZGÜN AYRILDI

2006 yılında 7.5 milyon euro bonservis bedeliyle Rusya ekibi Zenit'e giden Fatih Tekke, Trabzonspor'a 19 yıl sonra döndüğü teknik direktörlük görevinde kısa sürede hedeflediği kupa mutluluğunu yaşayamadı. Karadeniz devi ile 11 Mart'ta 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Fırtına'nın başına geçen Tekke, bordo- mavililerin G.Saray ile oynadığı finali 3-0 kaybederek takımıyla kupa kaldıramadı.

TEKKE İLE İKİ TUR GEÇTİ

Trabzonspor, Fatih Tekke ile çeyrek final ve yarı final mücadelesinden başarıyla çıkmıştı. Tekke yönetiminde Bodrum FK ile oynadığı çeyrek finali uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti.

SON GALİBİYET 558 GÜN ÖNCE

İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Trabzonspor, daha sonra 3 puan elde edemedi. Rakipleri önünde çıktığı son 9 Süper Lig müsabakasında 8 yenilgi ve 1 beraberlik alan Trabzonspor, son galibiyetini ise 558 gün önce yaşadı.

LİGDEKİ SON 9 KARŞILAŞMA

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında İstanbul'da aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından geçen sezon sahasında Galatasaray'a 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Bu sezon ise sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe'ye evinde 3-2, İstanbul'da oynadığı maçlarda ise Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1, evinde Cimbom'a 2-0 yenildi.

TEKKE İLE 3 BÜYÜK MAÇI KAYBETTİ

Bordo mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde üç büyük rakibi karşısında ligde 2, Türkiye Kupası'nda da bir maç olmak üzere 3 maçı kazanamadı. Bordomavililer, Tekke yönetiminde Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 4-1'lik yenilgi alarak ilk büyük sınavında başarılı olamazken 5 gün içinde Galatasaray'a ligde 2-0, Türkiye Kupası'nda 3-0 mağlup oldu. Trabzonspor, genç çalıştırıcı ile büyük maçlarda sadece 1 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.

RAKİP YİNE GALATASARAY

Yeni formatla düzenlenecek 2025 Turkcell Süper Kupa organizasyonunda bordo-mavililer, yarı finalde yeniden Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Yeni formata göre, müsabakalar tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti; lig ikincisi ile de lig üçüncüsü eşleşecek. Kazanan takımlar finalde karşılaşacak