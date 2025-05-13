Ziraat Türkiye Kupası final maçında Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke özel bir oyun planı ile çıkmayı düşünüyor. Lig maçındaki oyun planını değiştirecek olan Tekke; Zubkov, Nwakaeme’yi oynatacak. İşte detaylar...

Trabzonspor'un hocası Fatih Tekke, ligde kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası geniş kapsamlı bir analiz yaptı. 47 yaşındaki hoca, yarınki kupa finaline çok daha farklı bir oyun planı ve oyuncu grubuyla çıkmaya hazırlanıyor. Tekke; Nwakaeme, Zubkov ve Banza gibi isimleri 11'e monte edecek ve hücum gücünü daha ön plana çıkarmaya çalışacak. Galatasaray ile ligde oynanan maçtan sonra, "Kafamda ikinci maç için bazı şeyler var" diyen Fatih Tekke, tüm oyuncularından kupa finalinde çok daha fazla mücadele etmelerini istedi. Fotomaç'ın haberine göre özellikle ligdeki maçın ilk yarısında olduğu gibi rakibe göre daha üstün bir oyun ortaya koymak isteyen Fatih Tekke'nin daha cesur ve atak oynaması bekleniyor.

UEFA KUPASI'NI KALDIRDI

Trabzonspor A Takımı forması giymeye 1994-95 sezonunda başlayarak milli takıma yükselen Tekke, 2004-05'te 31 kez fileleri havalandırarak gol kralı oldu. Tekke, Zenit'te 2007- 08'de lig şampiyonluğu yaşadı ve finalde İskoç ekibi Rangers takımını yenen Rus ekibiyle UEFA Kupası'nı aldı. Teknik direktörlük kariyerine Erciyesspor'da başlayan 47 yaşındaki hoca; Bolu, Manisa, Denizli, İstanbul, Bursa ve Alanya'da görev yaptı. Tekke, futbol hayatını başladığı Trabzonspor'da Türkiye Kupası'nı alarak bir ilki de başarmayı planlıyor.

44 GÜN SONRA FİNALE ÇIKTI

Avrupa kupalarına katılma yolunda Ziraat Türkiye Kupası'na büyük önem veren Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile çeyrek final ve yarı final mücadelesinden başarıyla çıktı. Fatih Tekke, 11 Mart'ta gerçekleştirilen imza törenin ardından 44 gün sonra finale yükselme başarısı gösterdi.

İKİ TAKIMI ELEMEYİ BAŞARDI

Fırtına, Tekke ile Bodrum ile oynanan çeyrek finalde uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde de Göztepe'yi 2-0'lık skorla geçerek adını finale yazdırdı. Trabzonspor, kupada Galatasaray'ı mağlup etmesi halinde Fatih Tekke, 64 günlük sürede kupa başarısı göstermiş olacak.

DOĞAN İLE KUPADA İKİNCİ FİNAL

Trabzonspor, Göztepe'yi eleyerek kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde ikinci kez kupada finale yükselme başarısı gösterdi. Yöneticilik döneminde Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğu yaşayan Doğan, finali kazanması halinde 26 Mart 2023 tarihinde seçildiği başkanlık görevi dönemindeki ilk kupa sevincini yaşamış olacak. Fırtına, geçen sezon kupa finalinde son dakika golüyle Beşiktaş'a 3-2 kaybetmişti.

33 YIL SONRA HOCA OLDU

Teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Tekke, 64 günlük sürede kupa başarısı fırsatı yakaladı. Trabzonspor'dan 2006 yılında 7.5 milyon euro bonservis bedeliyle Rusya ekibi Zenit'e transfer olan Fatih Tekke, bordo-mavili kulübe 19 yıl sonra teknik direktörlük görevinde döndü. 14 yaşındayken bordo-mavili kulübün altyapısına giren Tekke, 33 yıl sonra takımında teknik direktör oldu. Karadeniz devi ile 11 Mart'ta 4.5 yıllık sözleşme imzalayan 47 yaşındaki hoca, yarın Ziraat Türkiye Kupası finalinde G.Saray karşısında mutlak zafer planlıyor.

SEZONU UNUTTUR

Fırtına, kötü geçen sezonu kupa ile kapatarak camiayı mutlu etmek istiyor. Bu kritik final hem Trabzonspor'un kötü geçen sezonunu unutturmak hem de genç oyunculara önemli bir tecrübe kazandırmak adına büyük bir önem taşıyor.

RÖVANŞ ZAMANI

Trabzonspor, Süper Lig'in 35'nci haftasında sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olmuştu. Karadeniz devi yarınki final maçını kazanarak hem ezeli rakibinden rövanşı almak hem de sezonu kupa ile kapatmak istiyor. Tek hedef galibiyet.

FINALE YENILMEDEN GELDI

A Grubu'nda ilk maçta sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek kupaya moralli bir başlangıç yapan Trabzonspor, deplasmanda ise İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı. Karadeniz devi, gruptaki son maçında da evinde Çaykur Rize'yi 5-2 mağlup etti. Grubu lider olarak tamamlayan Trabzonspor, çeyrek finalde Bodrum FK'yı 3-2 ve yarı finalde Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

16 DEFA FINAL OYNADI

Fırtına, geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a son saniye golüyle 3-2 kaybetmişti. Bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nda 16 kez final oynarken, 9 kez de kupayı müzesine götürdü. İlk şampiyonluğunu 1976-77 sezonunda Beşiktaş'a karşı kazanan Trabzonspor, toplamda 2 kez Beşiktaş'ı, 2 defa G.Birliği'ni, 1'er kez de Galatasaray, Bursa, Adana Demir, Fenerbahçe ve Alanyaspor'u finalde mağlup etti.

KUPA YOLCULUĞU BUGÜN

Bordo mavililer, Gaziantep'te oynayacağı kupa finali için bugün saat 16.00'da Gaziantep'e hareket edecek. Kafilede sakatlıkları bulunan isimlerden Okay Yokuşlu ve Stefan Savic'in yer alıp yer almayacağı ise belirsizliğini koruyor.

TEKKE VE BURUK KONUŞACAK

Bugün Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve kaptanı Uğurcan Çakır ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve takım kaptanı Muslera aynı anda basının karşısına çıkacak. Bugün saat 19.30'da düzenlenecek basın toplantısında finalistler gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

11 OYUNCU İLK PEŞİNDE

Fatih Tekke ile 11 oyuncu kariyerlerinde ilk kez üst düzeyde kupa heyecanı yaşayacaklar. Malheiro, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Arif Boşluk, Ozan Tufan, Folcarelli, Cihan Çanak, Enis Destan gibi isimlerle alt liglerde kupa kaldıran, Batagov, Cham ve Okay Yokuşlu ilk kez kupa sevinci yaşayabilir.

HEDEF UEFA AVRUPA LİGİ

Fatih Tekke, Türkiye Kupası Finali'nde tüm kozlarını sahaya sürecek. Galatasaray karşısında bu kez çok daha iştahlı ve farklı bir oyun izletmeyi hedefleyen Tekke, kötü geçen sezonda taraftarlara kupa armağan etmek amacında. Fırtına, kupayı alırsa Avrupa biletini de cebine koyacak ve Avrupa Ligi'ne Play-Off aşamasından katılacak.

HEDEF 10. KEZ KUPA

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor, sarıkırmızılılar ile bu kez Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Gaziantep Stadyumu'nda karşılaşacak. Karadeniz devi, rakibini mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmeyi hedefliyor

ASLAN'A YABANCI DEĞİL: KWIATKOWSKI

Kupa finaline Cihan Aydın'ın atanması sonrası VAR hakemi de belli oldu. VAR olarak Polonya'da Tomasz Kwiatkowski görev alacak. Kwiatkowski, daha önce ikisi Galatasaray'ın olmak üzere 3 maçta görev aldı. Bu periyotta Cimbom Samsun'u 2-0 yendi, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.