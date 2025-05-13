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Aslan dev finale hazır! Aslan dev finale hazır! 15:30
Serdal Adalı ve yönetim kurulu mazbatalarını aldı! Serdal Adalı ve yönetim kurulu mazbatalarını aldı! 14:54
G.Saraylı genç yıldıza çifte talip! Bunu kimse beklemiyordu G.Saraylı genç yıldıza çifte talip! Bunu kimse beklemiyordu 14:28
F.Bahçe'de Eyüp mesaisi! F.Bahçe'de Eyüp mesaisi! 14:16
G.Saray'dan ezeli rakiplerine büyük fark! Eğer çifte kupa gelirse... G.Saray'dan ezeli rakiplerine büyük fark! Eğer çifte kupa gelirse... 13:16
F.Bahçe'de İkas Eyüpspor maçı öncesi büyük endişe! F.Bahçe'de İkas Eyüpspor maçı öncesi büyük endişe! 12:50
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F.Bahçe'den olay transfer! 'İstanbul'a gelebilir' F.Bahçe'den olay transfer! 'İstanbul'a gelebilir' 12:09
F.Bahçe'den G.Saray'ı kızdıracak transfer hamlesi! F.Bahçe'den G.Saray'ı kızdıracak transfer hamlesi! 11:39
G.Saray'da son dakika transfer gelişmesi! İmza tarihleri ertelendi G.Saray'da son dakika transfer gelişmesi! İmza tarihleri ertelendi 11:16
F.Bahçe ve G.Saray arasında dev transfer kapışması! F.Bahçe ve G.Saray arasında dev transfer kapışması! 10:44
Trabzonspor kupada zafer peşinde! Trabzonspor kupada zafer peşinde! 10:20
F.Bahçe'den Osimhen operasyonu! Bu teklif dengeleri değiştirebilir F.Bahçe'den Osimhen operasyonu! Bu teklif dengeleri değiştirebilir 10:17