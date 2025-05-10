Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Bordo-mavili ekipte Enis Destan sakatlandı ve karşılaşmaya devam edemedi. Sahadan sedyeyle ayrılan Destan'ın yerine 20. dakikada Danylo Sikan oyuna dahil oldu.
Trabzonspor'da Enis Destan karşılaşmaya devam edemedi!
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Bordo-mavili ekipte Enis Destan sakatlandı ve oyundan çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri
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Yayın Tarihi: 10.05.2025- 19:24 Güncelleme Tarihi: 10.05.2025- 19:34