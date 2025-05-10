Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Bordo-mavili ekipte Enis Destan sakatlandı ve oyundan çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Bordo-mavili ekipte Enis Destan sakatlandı ve karşılaşmaya devam edemedi. Sahadan sedyeyle ayrılan Destan'ın yerine 20. dakikada Danylo Sikan oyuna dahil oldu.