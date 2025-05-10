Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Karşılaşmanın 44. dakikasında kritik bir pozisyon yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmanın 44. dakikasında kritik bir pozisyon yaşandı. Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, ceza sahası içinde Edin Visca'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kartla cezalandırıldı. Bu pozisyonun ardından Trabzonsporlu oyuncular penaltı itirazında bulundu.

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden izlemek üzere kenara geldi. Detaylı inceleme sonrasında pozisyon öncesinde ofsayt tespit edildi ve penaltı beklentisi karşılık bulmadı.

İŞTE OFSAYT ANI

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