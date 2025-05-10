Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında gözler sezonun en kritik mücadelelerinden birine çevrildi. Trabzonspor, Galatasaray’ı konuk ediyor. Şampiyonluk yarışında son viraja giren sarı-kırmızılılar, bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek 5. yıldız yolunda büyük bir adım daha atmak istiyor. Son dört haftada alınacak dört puan, Okan Buruk’un öğrencilerine üst üste üçüncü şampiyonluğu getirecek. Ev sahibi Trabzonspor ise Fatih Tekke yönetiminde yeniden ayağa kalktı. Son haftalarda sergilediği dirençli futbol ve yükselen form grafiğiyle dikkat çeken bordo-mavililer, hem prestij hem de Türkiye Kupası finali öncesi moral için bu karşılaşmayı kazanmak istiyor. Trabzonspor-Galatasaray mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın en çok beklenen karşılaşmasında Trabzonspor, Galatasaray'ı ağırlıyor. Hem Türkiye Kupası finali öncesi moral arayan hem de ligde üst sıralara tutunmak isteyen Karadeniz ekibi, güçlü rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Fatih Tekke yönetiminde yeniden ivme yakalayan bordo-mavililer, son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak form grafiğini yukarı çekti. 46 puanla 8. sırada yer alan Trabzonspor, Galatasaray karşısında iç saha avantajını kullanmak istiyor. Galatasaray'da ise son dört haftada alınacak dört puan, sezonu şampiyon olarak kapatmalarını sağlayacak. Bu sayede 5. yıldızı takacak Cimbom, Fenerbahçe'nin kazandığı haftada puan farkını yeniden 8'e çıkararak kritik bir avantaj elde etmek istiyor.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçı 10 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başladı.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Papara Park'ta oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Okay, Batagov, Arif, Mendy, Lundstram, Visca, Cham, Mustafa, Enis Destan

Galatasaray: Muslera, Jakobs, Sanchez, Abdülkerim, Sallai, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Barış Alper, Osimhen

GALATASARAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray ise Trabzon deplasmanında geçen hafta Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği yaptı.

Sarı-kırmızılı takımda geçen hafta sakatlanan Eren Elmalı tedavisinin ardından yedek kulübesinde yer alırken bu oyuncunun yerine savunmanın solunda Jakobs görev yaptı.

Okan Buruk, geçen haftaki kadrodan Morata'yı yedek kulübesine çekerken Sara'ya ilk 11'de görev verdi.

KAPALI GİŞE OYNANDI

İki takım arasında oynanan karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşmanın biletlerini kısa sürede tüketen bordo-mavili taraftarlar, tribünlerin kendilerine ait bölümünün tamamını doldurdu.

Papara Park'ta 2 bin sarı-kırmızılı taraftar da misafir takım tribününden takımlarına Trabzon deplasmanında destek verdi.

Galatasaraylı futbolcular, ısınmak için sahaya geçen günlerde Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin isminin yazılı olduğu siyah tişörtle çıktı.

Sarı-kırmızılılar maç öncesi seramoniye "UEFA Gençlik Ligi'ndeki başarılarından dolayı Trabzonspor U-19 takımını tebrik ederiz" yazılı pankart ile sahaya çıktı.

GALATASARAY'A DOSTLUK YEMEĞİ

Trabzonspor Yönetim Kurulu, maç öncesi misafir kulüp temsilcilerini ağırladı.

Papara Park'ta düzenlenen yemeğe Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri ile Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Başkan Doğan tarafından Galatasaray Başkan Vekili Öztürk'e günün anısına bakır fincan takımı hediye edildi.