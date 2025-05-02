Fatih Tekke'nin göreve gelmesinden sonra aldığı galibiyetlerle üzerindeki kara bulutları dağıtan Trabzonspor, önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo mavililerin hedeflerinden birisi de hücum hattını yeniden şekillendirmek. Öncelikle Paul Onuachu'nun bonservisini Southampton'dan almayı veya bu sezon kiralık olan Simon Banza'yı takımda tutmayı planlayan Karadeniz devi, bir yandan da alternatifler üzerinde çalışıyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre; Bordo mavililerin Göztepe'nin yıldız golcüsü Romulo'nun gündeme alındığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Göztepe'nin Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan 23 yaşındaki forvet, bu dönem de etkili performansını sürdürdü.

BİRÇOK TAKIMIN LİSTESİNDE

Brezilyalı santrfor, ligde 25 maçta 11 gol atarken, 9 da asist yaptı. Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 4 gol ve 1 asistle oynayan Romulo, toplamda 25 gole direkt katkı yapmasıyla dikkat çekti. 1.93 boyundaki golcü, hem fiziği hem de hızıyla ön plana çıkarken, bitiriciliğiyle de birçok kulübün radarına girmeyi başardı. Trabzonspor'un Romulo için Göztepe ile ilk temasları kurduğu ve transfer sürecinin, Onuachu ve Banza dosyalarındaki gelişmelere göre hız kazanabileceği belirtiliyor. Avrupa'dan da talipleri bulunan Romulo'nun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilse de Göztepe'nin bu rakamın üzerinde bir bonservis beklentisi içinde olduğu öğrenildi.