Teknik direktör Fatih Tekke geldikten sonra bambaşka bir kimliğe bürünen ve aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Trabzonspor, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Gündemde birçok isim var. İspanya basını bu doğrultuda önemli bir gelişmeyi duyurdu. Fotomaç'ın İspanyol basınından derlediği haberde Fırtına'nın İspanyol kanat Javi Puado için teklif sunduğu öne sürüldü. La Liga'da Espanyol forması giyen ve takımının kaptanı olan 26 yaşındaki sol kanadın market değeri 8 milyon euro. Bordo mavili kulüp, 1.77 boyundaki futbolcu için devre arasında da devreye girmiş ancak Espanyol ile anlaşamadığı için bu transferi yapamamıştı.

TAKIMININ EN SKORER İSMİ

Puado, bu sezon ligde çıktığı 29 maçta 11 gol, 3 asistlik bir katkı sağladı ve takımın en skorer ismi. Asıl mevkisi sol kanat olsa da sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. İspanyol futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve mavi-beyazlılar ile mukavelesini uzatmadı. Sevilla, Girona ve Atletico Madrid'in de ilgilendiği tecrübeli futbolcu için Trabzonspor'un elini çabuk tutarak işi bitirmek istediği öne sürüldü. Tam bir istikrar abidesi olan Puado için çok ciddi bir transferi savaşı yaşanacağı dile getiriliyor. Espanyol da onunla devam etmek istiyor. İspanya Milli Takımı formasını 1 kez giydi ve 1 gol attı.