Trabzonspor-Alanyaspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Trabzonspor sahasında Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Türkiye Kupası'nda finale yükselerek moral depolayan bordo-mavililer, ligde de üst sıralara tırmanmak istiyor. Avrupa kupalarına katılım hedefi doğrultusunda hata yapmaya niyeti olmayan Fatih Tekke ve öğrencileri, kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında 3 puan arayacak. Simon Banza, Zubkov ve Visca gibi yıldızlarıyla etkili olmaya çalışan Trabzonspor'da, teknik heyetin sahaya süreceği ilk 11 ise taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Öte yandan, Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor, tehlike hattından uzaklaşmak için zorlu deplasmandan galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Trabzonspor-Alanyaspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta?

Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor sahasında Corendon Alanyaspor ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Hafta arasında Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi eleyerek adını finale yazdıran bordo-mavililer, şimdi gözünü lige çevirdi. Fatih Tekke yönetiminde çıkışa geçen Fırtına, son iki lig maçını kazanarak formunu perçinledi ve 42 puanla 7. sıraya yerleşti. Taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmek isteyen Trabzonspor, kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında da hata yapmamayı hedefliyor. Öte yandan Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor, Samsunspor karşısında aldığı galibiyetle moral buldu. 34 puanla 16. sırada bulunan Akdeniz temsilcisi, Karadeniz'de sürpriz yaparak tehlike hattından uzaklaşmayı amaçlıyor. Peki, Trabzonspor-Alanyaspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta?

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Trabzonspor: Uğurcan, Okay, Batagov, Mustafa, Malheiro, Mendy, Ozan, Sikan, Visca, Zubkov, Banza

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Fatih, Lima, Balkovec, Yusuf, Hadergjonaj, Janvier, Richard, Cordova, Vilhena, Sporar

TRABZONSPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçı 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ZUBKOV'DAN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Devre arası transfer döneminde Shaktar Donetsk'ten Trabzonspor'a transfer olan Oleksandr Zubkov istatistikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Göztepe ağlarını sarsmayı başaran Zubkov, Süper Lig'de ise 9 maçta 4 gol ve 1 asist yaptı. Kısa süre içerisinde önemli performans gösteren 28 yaşındaki futbolcu, ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Ara dönemde Shakhtar'dan 6 milyon euro'ya alınan Zubkov, Papara Park'ta oynadığı son 6 maçta gol katkısı yaptı. Gaziantep FK karşılaşmasında yaptığı asistin ardından, Hatay ve Göztepe filelerini sarstı. Ardından Rize'ye 2 gol atarak galibiyetin mimarı oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-2 kazanılan Bodrum FK sınavında attığı golle yarı finalin, Göztepe filelerini sarsarak da finalin kapısını araladı.

ESKİ TAKIMLARINA KARŞI

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Trabzonspor-Alanyaspor maçında teknik direktörler eski takımlarına karşı mücadele edecek. Sezona Alanyaspor çalıştırıcısı olarak başlayıp, görevinden ayrılan Fatih Tekke ile 2017-2021 yılları arasında Trabzonspor forması giyen ve bordo-mavililerin kaptanlığını yapan Joao Pereira karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşmada iki önemli ismin nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından merak ediliyor.

TRABZONSPOR İLE ALANYASPOR ARASINDA 18. RANDEVU

Trabzonspor ile Alanyaspor bugüne kadar ligde 17 kez rakip oldu. Bu periyotta bordo-mavililer 5, turuncu-yeşilliler de 8 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Alanyaspor'un 29 golüne, Fırtına 23 golle karşılık verdi. Bu sezon ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

TRABZON'DA EŞİTLİK

Trabzonspor ile Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de Trabzon'da 8 kez rakip oldu. Bordo-mavililer 3, turuncu-yeşilliler de 3 defa sahadan galip ayrıldı. 2 maç ise berabere sona erdi. Karadeniz devi 12, Alanya 11 gol kaydetti.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor-Alanyaspor maçının hakemi Ali Şansalan oldu. Şansalan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Süleyman Bahadır üstlenecek.

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