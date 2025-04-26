UEFA'dan Trabzonspor'un talebine ret!

UEFA, Trabzonspor'un Barcelona ile oynayacağı Gençlik Ligi Final karşılaşmasının daha büyük kapasiteli bir stadyuma alınması yönündeki talebini; güvenlik, lojistik, şehir içi ulaşım ve operasyonel hazırlıklar açısından mümkün olmadığı gerekçesiyle uygun görmedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

UEFA, Trabzonspor U19 Takım'ının Barcelona ile oynayacağı Gençlik Ligi Final karşılaşmasının daha büyük kapasiteli bir stadyuma alınması yönündeki talebini; güvenlik, lojistik, şehir içi ulaşım ve operasyonel hazırlıklar açısından mümkün olmadığı gerekçesiyle uygun görmedi.

UEFA ayrıca, Gençlik Ligi 2024/25 sezonunun finalinde Barcelona ile karşılaşacak olan Trabzonspor U19 Takım'ını bu tarihi maçta yalnız bırakmak istemeyen bordo mavili taraftarlar için de önemli bir bilgilendirme yaptı.

Maçın oynanacağı İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Stadyumu'nun sınırlı bir kapasiteye sahip olmasından dolayı Trabzonsporlu taraftarlara final maçı için 800 bilet ayrıldı. Stadyuma, yalnızca bilet sahibi taraftarların gelmesi gerektiği UEFA tarafından özellikle vurgunladı. Bileti olmayan taraftarların stadyum çevresine gelmeleri halinde, güvenlik gerekçesiyle bölgeden uzaklaştırılacakları UEFA'nın resmi yazısında açıkça ifade edildi.