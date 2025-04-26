Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da Yaşasın Hafta Sonu programında açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Karşı takımlarda birçok ülkeden oyuncu var ama biz sadece Türk gençleriyle çok büyük bir işe imza attık. Trabzonspor U19 takımı bizim gözümüzde artık şampiyondur!

Eyüp Hoca'ya, "Sizden tek bir şey istiyorum, benden her şeyi isteyebilirsiniz" demiştim. "Burada torpili, adam kayırmayı duyarsam beni karşınızda bulursunuz ama bunları yapmazsanız maddi manevi her konuda arkanızdayım" demiştim. Bu başarının en büyük payı onlara ait, biz yönetici olarak görevimizi yaptık.

Dünya üzerinde kendine güvenen, en iddialı şehir Trabzon'dur. "Bize her yer Trabzon!" sloganının altında da bu vardır. Bizim şehrimiz böyle bir şehir, önemli olan bu değerleri ortaya çıkartabilmek.